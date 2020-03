Centinaia di persone affacciate sui balconi che cantano insieme come un unico grande coro. È successo per la prima volta ieri sera, 12 marzo, in alcune città d’Italia ma in molti già si sono dati appuntamento per replicare nelle prossime sere. In questi giorni di quarantena ci si tiene compagnia così, con la musica e le canzoni della tradizione italiana, da “Napul’è” di Pino Daniele a “Abbracciame” fino alla Macarena e all’inno di Mameli. Le voci che risuonano per le strade deserte sono da brividi: nei video le immagini di Napoli, Torino e Salerno.

Fonte Twitter – Instagram – Facebook (Lucrezia Calamusa)