Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al Coronavirus. A raccontare oggi come sta, è la sua fidanzata, la conduttrice sportiva Michela Persico: “Io sono qui a casa nostra a Torino, da sola, e Daniele alla Continassa, nel ritiro della Juve. Dal momento in cui ha visto la febbre ha deciso, con grande senso di responsabilità, di restare in isolamento per tutelare me, la squadra e le persone con le quali sarebbe potuto venire in contatto. Anche altri suoi colleghi, senza sintomi e che non hanno fatto il tampone, hanno scelto di stare alla Continassa, per evitare i contatti con le famiglie”.

Queste le parole di Michela al Corriere della Sera. La conduttrice ha spiegato di stare bene fisicamente ma di essere molto “provata emotivamente” e ha poi specificato che Rugani sta bene: “Tre giorni fa, quattro per chi leggerà questa intervista, Daniele ha accusato tre linee blande di febbre, aveva 37,5. Ha chiesto di farsi controllare e, il giorno dopo, il test è risultato positivo ma lui non aveva più febbre né ha avuto tosse o altro. Per questo non ce lo aspettavamo”. Ecco perché Michela ha lanciato un appello: “Questo ci tranquillizza in parte, perché il suo caso dimostra che si può essere giovani, forti, ci si può sentire bene e avere il Covid-19. Molte persone magari sono positive ma non lo sanno e alimentano il contagio. Per questo è importante stare a casa e rispettare le regole”.