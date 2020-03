“È una pandemia globale, ufficialmente. Per proteggere gli americani e sconfiggere il virus, dobbiamo prendere misure senza precedenti nella nostra storia. Per questo ho deciso di sospendere per 30 giorni ogni viaggio dall’Europa agli Stati Uniti“. Sono le parole del presidente degli Usa, Donald Trump, che in un videomessaggio alla nazione ha comunicato alcune importanti decisioni adottate dal governo e ha indicato ai propri concittadini i comportamenti da tenere per scongiurare la diffusione del coronavirus. “Nessuno è più preparato di noi per affrontare questa emergenza. Siamo tutti nella stessa situazione, comportiamoci come un’unica famiglia”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore TRUMP POWER di Furio Colombo 12€ Acquista