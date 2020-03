“L’insidia di un virus nuovo che sta colpendo tanti paesi del mondo provoca preoccupazione e richiede a tutti senso di responsabilità. Ma dobbiamo evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande paese moderno e abbiamo un eccellente sistema sanitario che sta operando con efficacia. Supereremo la condizione di questi giorni anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni”, così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che per l’emergenza coronavirus ha mandato un videomessaggio speciale ai cittadini. Ricordando le misure messe in campo dal governo, il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di “evitare iniziative particolari che si discostano dalle indicazioni assunte nelle sedi di coordinamento”. “Senza imprudenze, ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo aver fiducia nell’Italia“, ha concluso Mattarella.

