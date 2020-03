“Stiamo vivendo una situazione completamente nuova che non ha precedenti, quindi non ci sono elementi solidi su cui è possibile fare delle raccomandazioni stringenti”, così il Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di Sanità, in conferenza stampa alla Protezione civile per aggiornare sulla situazione coronavirus in Italia. “Scuole chiuse? È un sacrificio che va fatto, non è un qualcosa che riusciamo a combattere efficacemente e a vincere solo attraverso l’azione delle Istituzioni – ha continuato Locatelli – Ma è una partita che riguarda tutti gli italiani”. Il presidente, ricordando gli sforzi che ogni cittadino deve fare, ha poi lanciato uno slogan: “Dobbiamo stare tutti uniti, ma distanti. O se preferite, nella distanza stiamo tutti uniti e coesi”.

