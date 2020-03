“Il governo sta lavorando nel mettere in campo le misure” di sostegno alle famiglie che dovranno affrontare la sospensione delle attività scolastiche fino al 15 marzo e che riguarda circa 8,5 milioni di studenti italiani e, di riflesso, le loro famiglie. Così la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. “Non credo interessi agli italiani ‘il come’ e il ‘con quale provvedimento’, ma il quando certamente sì e stiamo appunto lavorando”. Il Pd, con Andrea Orlando, annuncia una delle proposte allo studio del governo, ovvero i congedi parentali: “Le difficoltà delle famiglie nel tenere i bimbi a casa vanno tenute in considerazione”.