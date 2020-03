“Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza che, come abbiamo dichiarato, non è solo sanitaria ma anche economica”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi a seguito del Consiglio dei ministri per fare il punto sul coronavirus, specificando che “serve l’approvazione del parlamento” ma che in un contesto emergenziale è necessario “prendere misure così urgenti”. “Sono risorse significative e ci consentono di fare fronte alle esigenze immediate per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell’ordine, misure che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l’occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali perché nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus. E poi ci saranno misure di sostegno alle aziende dei territori e dei settori anche al di fuori dei territori più colpiti che subiscono l’impatto e le conseguenze dirette e indirette del virus”, ha specificato poi il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.