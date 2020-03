“Non sapevo di quelle uscite dell’opposizione (delle parole di Giorgia Meloni che su La7 ha definito l’atteggiamento del premier Conte “criminale” ndr)…Mi ha sorpreso l’uscita di alcune forze di opposizione di questa mattina, e ci è apparso un attacco inusuale, con affermazioni molto gravi. E rimango un po’ sorpreso. Noi chiediamo ai cittadini atteggiamenti sobri, responsabili. Quindi la politica ha bisogno che tutto il sistema Italia e tutti i cittadini e tutti i partecipi di questa comunità nazionale lavorino in una stessa direzione, altrimenti questa emergenza è difficile superarla”, così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa rispondendo agli attacchi dell’opposizione, tra cui l’ultimo lanciato da Giorgia Meloni durante L’aria che tira, su La7. “È difficile che il paese possa rialzare la testa se tutti, ciascuno per il proprio ruolo, non si lavora in questa direzione – ha continuato – Chi ha compiti di elevata responsabilità politica che faccia dichiarazioni che secondo me contrastano contro il buon senso. Secondo me non fanno un buon servizio al paese, quelle affermazioni fatte all’estero e nei canali tv rischiano di danneggiare l’immagine di un paese che vuole mostrarsi in questa fase tenace, orgoglioso e desideroso di superare quanto prima quest’emergenza e di rialzare la testa. È uno schiaffo non al primo responsabile di governo, ma a tutti i cittadini”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore I nuovi Re di Roma di Il Fatto Quotidiano 6.50€ Acquista