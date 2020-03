Affonda le mani nel cartone, prende la pizza e dopo averla mangiata si lecca le dita, ripetendo il gesto dall’inizio. Sta rimbalzando sui social, con relative critiche, il video pubblicato dallo stesso candidato presidente alle primarie del Partito democratico, Michael Bloomberg, che mangia con le mani la pizza destinata, tra gli altri, al suo staff. Il filmato è stato diffuso a poche ora dal Super Tuesday, il giorno in cui votano 14 Stati per scegliere il favorito tra i dem che sfiderà Donald Trump. Tra i vari commenti, c’è chi mette in relazione ciò che ha fatto il miliardario ex sindaco di New York con l’emergenza coronavirus.

