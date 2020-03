CRONACA ORA PER ORA - Dopo il caso di ieri a Gorizia, altre tre persone sono risultate positive a Udine e una a Trieste. L'Istituto superiore di sanità ha confermato un terzo caso anche in Abruzzo. L'Emilia Romagna conta una vittima in più a Piacenza, che si aggiunge alle 4 dei giorni scorsi. Nessun nuovo caso, invece, tra i contatti della famiglia di Fiumicino: i test su conoscenti, amici e insegnanti dei figli sono risultati tutti negativi

Anche il Friuli Venezia Giulia registra i primi casi di coronavirus: dopo il caso di Gorizia, altre tre persone sono risultate positive a Udine e una a Trieste. L’Istituto superiore di sanità ha confermato un terzo caso anche in Abruzzo. Negativi invece i contatti della famiglia di Fiumicino, dove una donna si è ammalata dopo aver fatto visita ai parenti di Bergamo. In totale, in Italia, sono più di mille i casi accertati di coronavirus: 1049, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, di cui la metà in Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Il primario infettivologo del sacco di Milano, Massimo Galli, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato di una situazione “francamente emergenziale” dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. “Una marea montante di pazienti impegnativi” e che anche un sistema sanitario eccellente come quello italiano “rischia di non reggere un tale impatto”. Intanto nel lodigiano 18 persone sono state denunciato per aver eluso i controlli nella zona rossa, violando il divieto in ingresso e in uscita: le forze dell’ordine che presidiano l’area hanno scoperto diversi casi usciti per andare nei paesi vicini, e altri che al contrario entravano per fare visita ai parenti isolati.

LA CRONACA ORA PER ORA

13:20 – A Roma chiude San Luigi dei francesi

La chiesa di San Luigi dei francesi a Roma, dove è conservato un Caravaggio, oggi non aprirà “per misure precauzionali”. Niente messe né visite: sul sito si legge che è chiusa “fino a nuovo ordine” per via di una decisione dell’ambasciata di Francia a Roma. Questa sera non si celebrerà messa neanche a Sant’Ivo dei Bretoni, sempre nella Capitale. Si tratterebbe della prima disposizione del genere nella Capitale dovuta al fatto che un sacerdote della diocesi di Parigi, che era stato a Roma, ora è in ospedale in Francia affetto da coronavirus. Sul sito però non si fa cenno esplicito al coronavirus, né se possa essere stato colpito dall’epidemia un prelato d’Oltralpe.

13:15 – Due nuovi casi in Abruzzo

Positivi anche la moglie e il figlio la moglie e il figlio dell’imprenditore brianzolo in vacanza a Roseto, ricoverato da mercoledì all’ospedale di Teramo. I campioni saranno ora inviati all’Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi. Tutta la famiglia si trova attualmente ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del Mazzini, ma il test sull’altra figlia ha invece dato esito “dubbio”.

13:00 – Altri due medici positivi al Policlinico di Milano

Dopo il dermatologo risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, altri due medici del Policlinico di Milano, un infettivologo e un neurochirurgo, sono risultati positivi ai tamponi per il virus Sars-Cov-2, eseguiti presso l’ospedale la scorsa settimana. Nessuno dei due medici è ricoverato, si trovano entrambi a casa con sintomi lievi. Tutti gli altri 160 tamponi fatti nei giorni scorsi al Policlinico sono risultati negativi.

12:50 – Una nuova vittima a Piacenza

Salgono a 269 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, su 1.736 test refertati. Ai 4 decessi già avvenuti se ne aggiunge un quinto: un uomo di 79 anni, già affetto da molteplici patologie, era ricoverato a Piacenza, che resta la provincia più colpita con 160 casi. 58 sono a Parma, 24 a Modena, 16 a Rimini, 7 a Reggio Emilia.

12:30 – 18 denunciati per aver eluso i controlli nella zona rossa

Avevano cercato di uscire dalla zona rossa e andare in locali e negozi, o di entrare nella zona isolata per trovare parenti: diciotto persone sono state denunciate in provincia di Lodi. Sono stati tutti scoperti negli ultimi giorni dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine che recintano la zona.

12:17 – Il Papa non parteciperà agli esercizi spirituali ad Ariccia

Il Papa ha annullato la sua visita ad Ariccia per gli esercizi spirituali. “Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest’anno, mi unisco da qui”, ha detto all’Angelus chiedendo preghiere per il ritiro quaresimale della Curia. Da giovedì Papa Francesco è rimasto a Santa Marta, dove ha proseguito a celebrare messa e ad avere degli incontri, rinunciando invece agli appuntamenti fuori dal Vaticano e anche a quelli previsti nel Palazzo Apostolico.

12:15 – Distanze di sicurezza per i fedeli in Vaticano

Nuove disposizioni per i controlli in Vaticano: lo scopo è evitare assembramenti tra la folla dei fedeli che, anche se meno di altre domeniche, riempie piazza San Pietro. Le forze di sicurezza hanno fatto in modo che ci siano file più ordinate agli ingressi, i pellegrini vengono controllati uno alla volta garantendo una distanza di diversi metri tra chi viene controllato e le persone che sono dietro. Dopo il primo filtro, resta quello dei metal detector, sotto il colonnato, dove gli addetti non sono comunque al momento dotati di termo-scanner.

12:00 – Spallanzani: “Negativi i test ai contatti della famiglia di Fiumicino”

“Al momento sono solo tre i nuovi casi di positività al coronavirus – inclusa la donna e la figlia – non destano preoccupazioni”. Nell’ultimo bollettino medico, l’Istituto romano specializzato in malattie infettive dice di aver sottoposto a test 204 pazienti fino ad oggi, di cui 177 risultati negativi – e quindi dimessi – e 27 ancora ricoverati. Negative anche le persone entrate in contatto con la famiglia di Fiumicino: rimangono sotto sorveglianza attiva in 51 – tra insegnanti, compagni di classe dei figli e conoscenti – ma nessuno di loro, al momento, ha contratto la malattia. L’ospedale ha anche ricordato del miglioramento dei primi due casi in assoluto di covid-19 in Italia, la coppia cinese, che “continua il percorso riabilitativo. Sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un’unica stanza”.

11:30 – Piacenza chiude tende per triage

La Usl di Piacenza ha deciso di riportare il triage del pronto soccorso dentro l’ospedale, chiudendo quindi la postazione medica che era stata aperta nei giorni scorsi all’esterno, come in molti altri ospedali italiani. La decisione è stata presa per il consistente numero di accessi non legati al coronavirus e soprattutto per via della pioggia, che rende difficile e scomodo usare la tensostruttura.

Nella camera calda, spiega l’azienda, viene fatta una prima valutazione, utile per smistare i pazienti all’interno dei servizi ospedalieri, rispettando tutti i criteri di sicurezza e salvaguardia. La postazione esterna sarà eventualmente riaperta se le condizioni dovessero cambiare.

11:05 – A Venezia tavolo per valutare l’impatto economico

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha convocato per domani, lunedì 2 marzo alle ore 9.30, nella sede della Città Metropolitana di Venezia, i rappresentanti delle categorie economiche e sociali del territorio per comunicazioni in merito all’impatto dell’emergenza Covid-19.

11:00 – In Veneto 223 positivi e 7 dimessi

Salgono a 223 i casi di positivi al coronavirus, di cui 59 sono ricoverati in ospedale. “Quindi la diffusione del contagio cresce ma non in maniera esponenziale”, ha detto ai cronisti il presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che ci sono i primi 7 dimessi.

10:55 – 24 positivi nelle Marche

13 nuovi tamponi positivi nella Ragione Marche, che si sommano agli 11 già inviati all’Iss: ora si attende la conferma dell’Istituto. Di questi, 23 sono in provincia di Pesaro Urbino e, per la prima volta, uno è anche nella provincia di Ancona.

10:50 – San Marino impone la quarantena fiduciaria

“Al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, le Autorità di San Marino hanno introdotto alcune misure preventive, che hanno una validità di 90 giorni a partire dal 22 febbraio”. Si legge sul sito Viaggiare sicuri della Farnesina. “Per tutti coloro che rientrano da zone di contagio è stato disposto l’obbligo della quarantena fiduciaria, con isolamento obbligatorio all’interno della propria abitazione e il divieto di qualsiasi contatto per un periodo di 20 giorni”. L’obbligo, si legge sul sito, vale indipendentemente dalla nazionalità, per chiunque abbia soggiornato o transitato nelle aree definite a rischio dall’Oms.

10:42 – Gismondo: “Non richiamiamo pensionati, assumiamo nuove energie”

“I medici della terapia intensiva hanno bisogno di una formazione adeguata, per cui non è così possibile dirottare persone da altri reparti” ha detto la dottoressa Maria Rita Gismondo, virologa del Sacco, a Sky Tg24. “Piuttosto che richiamare i medici pensionati, assumiamo nuove energie che pronte”. Sulla dichiarazione del professor Vincenzo D’Anna che a Dagospia ha parlato di virus “padano”, cioé domestico e diverso da quello cinese, la virologa non ha commentato: “Quello che sappiamo è che il primo focolaio è stato in Cina e che il virus muta rapidamente: lo stiamo studiando, ma per deontologia parleremo dei risultati solo alla fine”.

10:30 – Sileri: “I posti in terapia possono essere aumentati, anche di migliaia”

“I casi di positività al coronavirus, che oggi sono oltre mille, sono destinati ad aumentare”, ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Sky Tg24. Per questo, aggiunge, “i posti negli ospedali destinati alla terapia intensiva sono al 90% oggi già occupati ma, in caso di bisogno, possono essere aumentati anche di migliaia“. e ha aggiunto: “Qualcuno che ha un’altra patologia ad esempio – ha aggiunto – può essere spostato in altre regioni dove non c’è epidemia”.



10:15 – Rizzoli: “In Lombardia 85 pazienti in rianimazione”

Melania Rizzoli, assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, ai microfoni di Skytg24 ha detto: “Al momento ci sono 85 pazienti ricoverati in rianimazione in Lombardia”.

09:45 – Lopalco: “Il problema del virus non è letalità ma diffusione”

“Basta traccheggiare sulle misure di contenimento. Più si alza la barriera, più si rallenta la velocità di diffusione e l’impatto della pandemia”. In un post su Facebook l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha scritto che più che della letalità, bisogna preoccuparsi della diffusione del contagio, perché sono i pazienti “a mandare in tilt il sistema”. E aggiunge: “Basta discutere su quanto sia letale questo coronavirus. Basta ripetere la sciocchezza che si tratta di una influenza: l’influenza è una malattia stagionale, non pandemica. Anche se l’impatto sul singolo individuo del virus influenzale fosse lo stesso del coronavirus (e non lo è), l’impatto sulla popolazione non sarebbe comunque paragonabile”.

09:30 – Galli: “Situazione emergenziale, è come uno tsunami”

Intervistato dal Corriere della Sera, il professor Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha detto che il virus “ha dimostrato di aver eluso i criteri di sorveglianza” in Italia. Sta succedendo “qualcosa di grave, non soltanto da noi ma anche in Germania e Francia, che potrebbero ritrovarsi presto nelle nostre stesse condizioni. Stiamo trattando una marea montante di pazienti impegnativi“. L’infezione in Italia circolava già da gennaio e i quadri clinici gravi, sostiene, non fanno pensare che l’infezione sia recente: “È verosimile che i ricoverati abbiamo alle spalle dalle due alle quattro settimane di tempo” intercorso tra il contagio e lo sviluppo di sintomi seri. La situazione “è francamente emergenziale dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. È l’equivalente dello tsunami per numero di pazienti con patologie importanti ricoverati tutti insieme”. Con le misure disposte dal governo “è stato fatto tutto ciò che era possibile” ma bisogna continuare con le restrizioni. La malattia “si sviluppa lentamente” e “si esprime nella sua massima gravità anche a 7-10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. È molto probabile che dietro tutti i pazienti gravi ce ne siano altrettanti infetti ma meno gravi”. Anche un sistema sanitario eccellente come quello italiano “rischia di non reggere un tale impatto”.

08:45 – Gualtieri: “Pronti aiuti per 3,6 miliardi”

In un’intervista a Repubblica, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che il governo è pronto per la “fase due” dell’emergenza: messo a punto un pacchetto di risorse “da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi che saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni di categoria ed enti locali”. Il decreto relativo sarà varato entro venerdì. Stanziamenti aggiuntivi, spiega, per i quali sarà chiesta l’autorizzazione parlamentare e compatibili con la flessibilità del patto di stabilità: ‘Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta – spiega – “È una cifra coerente e sostenibile“.

08:15 – Conte: “Serve terapia d’urto”

Il governo lavora per mitigare l’impatto negativo sull’economia dell’emergenza coronavirus, il Paese va “sbloccato” e serve “una terapia d’urto”: lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano. Il presidente ha annunciato anche che è in arrivo un secondo decreto con finanza aggiuntiva a sostegno di settori e imprese, ma serve l’autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E si chiederà di poterlo fare in accordo con le autorità europee.

08:05 – Confermato terzo caso in Abruzzo

È positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. Il paziente, residente in un comune dell’area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia.