“L’effetto delle misure adottate la scorsa settimana è un effetto che non può avvenire prima di 8-10 giorni, e il tempo è dato dal tempo di incubazione. I casi che oggi segnaliamo sono casi che, molto verosimilmente, hanno contratto l’infezione prima che adottassimo queste misure“, così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Chi può fare il tampone? Una persona che è stata in contatto stretto e prolungato con una persona positiva deve mettersi in isolamento. Ma il tampone ha un valore limitato al tempo in cui fa il tampone. La misura più importante di prevenzione è che chi ha un contatto stretto e prolungato con un positivo si ponga in condizione di non trasmettere”. E poi aggiunge: “Visto che siamo in stagione influenzale, la sintomatologia è molto simile almeno nelle fasi iniziali, quindi in questo caso diventa importante il tampone”.

