Quattro tecnici dell’Asl2 del savonese sono entrati all’hotel bel sit di Alassio dove 140 persone sono state poste in isolamento obbligatorio per “assicurare l’assistenza medica agli ospiti dell’albergo” dopo i cinque casi risultati positivi al coronavirus. I quattro tecnici assisteranno le persone che si trovano all’interno dell’albergo fornendo tutta l’assistenza medica e psicologica di cui hanno bisogno. Nelle prossime ore quanti tra i turisti che non sono stati in contatto stretto con le persone infette saranno trasferiti nelle loro dimore di residenza in Piemonte e Lombardia, dove svolgeranno la quarantena volontaria o coatta

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore