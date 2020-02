“Noi stiamo varando un piano di misure anche per mitigare l’impatto economico diretto del Coronavirus collegato all’emergenza sanitaria. Ma non ci appagheremo di queste misure: stiamo varando delle misure per il rilancio del nostro sistema produttivo ed economico”, così il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Roma. “Anzi questa emergenza sanitaria ci dà maggior forza, rigore e determinazione per elaborare un piano di misure straordinarie per rilanciare il nostro sistema produttivo. Dimostreremo come da un’emergenza il sistema Italia possa uscire a testa alta agli occhi del mondo”, ha continuato il premier.