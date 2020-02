Trentanove le persone infette in Lombardia, dodici in Veneto. A queste si aggiunge il cosiddetto "paziente zero", il manager di 28 anni di Fiorenzuola d’Arda rientrato dalla Cina il 21 gennaio, che non ha contratto il virus ma potrebbe essere un portatore sano e aver contagiato il "paziente uno"

Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, la città cinese focolaio dell’epidemia, il coronavirus è arrivato anche in Italia. Il numero dei contagiati è in costante aggiornamento ma al momento si tratta di 51 persone, tutte residenti tra la Lombardia e il Veneto, così come le vittime. A loro si aggiungono la coppia di turisti cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma e il ricercatore italiano rientrato dalla Cina che però è stato giudicato ormai completamente guarito. Di seguito la mappa dei casi accertati nel nostro Paese:

LOMBARDIA

Sono trentanove le persone infette, così distribuite: 31 nell’area di Codogno e del suo ospedale: si tratta infatti – come ha fatto sapere l’assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera – di operatori sanitari, pazienti che vi sono ricoverati o che comunque sono passati dall’ospedale di Codogno e parenti dei primi casi accertati. Proprio di Codogno sono il cosiddetto “paziente uno”, un uomo di 38anni, la moglie incinta e il “paziente tre”, un amico podista del primo. Altri tre contagiati a Castiglione d’Adda: sono tre pensionati fra i 70 e gli 80 anni che hanno frequentato il bar gestito dal padre del “paziente tre”. Due casi accertati rispettivamente nelle province di Cremona (uno a Pizzighettoni e uno a Sesto Cremonese) e Pavia (a Pieve Porto Morone), mentre sono in corso accertamenti su quella che al momento è indicata come la prima vittima lombarda del coronavirus, una donna di 75 anni trovata senza vita nella sua casa di Casalpusterlengo.

A questi si aggiunge il cosiddetto “paziente zero“, il manager di 28 anni di Fiorenzuola d’Arda rientrato dalla Cina il 21 gennaio, che non ha contratto il virus ma potrebbe essere un portatore sano e aver contagiato il “paziente uno”, con cui ha avuto diversi incontri nei primi giorni del mese di febbraio.

VENETO

Sono 12 i casi di coronavirus accertati finora, tra cui il 78enne deceduto venerdì sera a Schiavonia. Degli altri 11 contagiati, solo uno è al di fuori del comune di Vò Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall’ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti 9, tra cui “altri sette casi registrati oggi” ha spiegato il governatore Luca Zaia, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vò.

PIEMONTE

Ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino c’è il primo paziente risultato positivo al virus in Piemonte. Tuttavia “non è un focolaio piemontese, ma lombardo”, come ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, precisando che si tratta di un uomo di 40 anni residente a Torino. Si è ammalato, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, “dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo”. I familiari dell’uomo sono sotto osservazione.