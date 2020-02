Dall’acquisto nel 2015, all’abbandono definitivo all’esterno di un hangar dell’aeroporto di Fiumicino. È quanto successo all'”Air Force Renzi”, come è stato chiamato l’Airbus A340-500 affittato da Ethiad, che all’epoca aveva appena acquisito Alitalia, dall’ex premier Matteo Renzi quando era a Palazzo Chigi. Proprio per quell’aereo ora i pm indagano per truffa. Ecco la ricostruzione della vicenda, con l’aiuto di un ex consulente al ministero dei Trasporti, Gaetano Intrieri, nell’inchiesta di Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove.

