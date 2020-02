La battaglia contro i vitalizi dei parlamentari, che domani vedrà in piazza Sant’Apostoli a Roma il Movimento 5 stelle, è “un tema di equità sociale, che riguarda tutti i cittadini, la piazza di domani a Roma è nata da una richiesta spontanea della Rete”. Così la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, a Peter Gomez, intervistata durante la trasmissione Sono le Venti, in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove. E alle Sardine, che hanno definito la manifestazione in piazza “strumentale”, la senatrice risponde: “Invito tutti a manifestare con noi, non entro in polemica. Sono ben felice che domani in piazza ci siano tutti quelli che si riconoscono contro i vitalizi”. Sulla distinzione tra “erotismo tamarro” di Matteo Salvini ed “erotismo romantico” delle Sardine, introdotta dal leader di queste ultime Mattia Santori, Taverna interpellata da Peter Gomez sull’erotismo del M5S ha risposto: “M5S è un movimento molto passionale, ma l’erotismo oggi lo lascio alle coppie che festeggiano San Valentino”.

