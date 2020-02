Il suo filmato ha raggiunto 15 milioni di views e non si contano gli utenti di TikTok che hanno 'accettato la sfida'

Jayson Deland è un soldato americano che (senza volerlo) ha dato il via a una ‘challenge social’ di grandissimo successo. Praticamente Jason gira la mano senza muovere il polso. Nel video pubblicato su TikTok si vede come fa e proprio da lì è partita una gara all’emulazione. “Non mi sarei mai aspettato di poter lanciare una nuova sfida su internet”, ha raccontato il soldato ai giornali. Invece il suo video ha raggiunto 15 milioni di views e non si contano gli utenti di TikTok che hanno ‘accettato la sfida’.