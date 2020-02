Nelle immagini, Capri - detta Koko - si alza in piedi per la prima volta sorretta dalla zia Sharia Bryant, una delle due sorelle maggiori di Kobe. Tantissimi i commenti dei fan che si sono stretti alla famiglia Bryant in un grande abbraccio virtuale

La moglie di Kobe Bryant, Vanessa, ha pubblicato su Instagram un video che immortala i primi passi della piccola Capri, 7 mesi, l’ultima delle quattro figlie avute con il campione di basket deceduto in un terribile incidente aereo il 26 gennaio. “La mia piccola Koko. Assomiglia alla mia Gigi, con gli occhi del suo papà“, scrive nella didascalia del post commovente. Nelle immagini, Capri – detta Koko – si alza in piedi per la prima volta sorretta dalla zia Sharia Bryant, una delle due sorelle maggiori di Kobe. Tantissimi i commenti dei fan che si sono stretti alla famiglia Bryant in un grande abbraccio virtuale.

In un secondo post, Vanessa Bryant pubblica un altro video, che ritrae Kobe e insieme alla figlia Gigi, in uno dei tanti momenti passati insieme prima della tragedia. “Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non riesco a elaborare entrambi i lutti contemporaneamente. È come se stessi cercando di processare la perdita di Kobe, ma il mio corpo rifiuta di accettare il fatto che Gigi non tornerà più da me“, è il suo messaggio straziante.