L’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, “mi ha assicurato che lunedì al Consiglio Affari esteri la questione (dello studente Patrick George Zaki) verrà sollevata. Ci teniamo molto. Abbiamo a che fare con una ennesima vicenda di violenza nei confronti di un ragazzo che viveva in Italia, residente a Bologna, che è tornato in Egitto e che è stato prelevato in maniera violenta dalla polizia“. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “L’Ue – ha aggiunto – sviluppa i rapporti con i paesi terzi all’insegna dei diritti umani e del loro rispetto. Il caso di questo ragazzo deve mettere tutta l’Ue nella condizione di chiedere il rispetto dei suoi diritti”

