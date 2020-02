L’emendamento al Milleproroghe di + Europa per il rinvio della riforma Bonafede al 2023 bocciato con 44 no e 42 sì. Italia viva vota con Lega, Fdi e Forza Italia. Intanto i leghisti sottoscrivono l’emendamento della renziana Annibali per rinviare all’anno prossimo lo stop dopo il primo grado

Bocciato uno dei tentativi di bloccare la riforma Bonafede sulla prescrizione durante la discussione del decreto Milleproroghe. In commissione congiunta Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera, l’emendamento di Riccardo Magi (+E) per sospendere fino al 2023 il provvedimento già entrato in vigore il primo gennaio scorso non è passato ottenendo 44 no e 42 sì. La proposta di modifica è stata infatti votata dalle opposizioni e da Italia viva, creando così un vero e proprio asse tra renziani e Carroccio. Un’alleanza a suo modo inedita considerato che proprio i leghisti erano stati tra i promotori della riforma all’epoca del governo gialloverde. Il resto della maggioranza ha invece votato contro.

Quello di Magi era però solo uno dei tentativi di intervenire sulla riforma Bonafede. Rimane ora da discutere il lodo Annibali: l’emendamento dei renziani che propone la sospensione per un anno. Il governo e i relatori hanno dato parere contrario, ma in mattinata il Carroccio ha annunciato che intende sottoscrivere l’emendamento renziano.

Sono ore di trattative e tentativi di mediazione per riuscire a chiudere l’accordo su prescrizione e riforma del processo penale. Se da una parte si alzano i toni dello scontro politico e i renziani insistono nel paventare la richiesta di sfiducia del ministro della Giustizia, dall’altra continua il lavoro parlamentare. Dopo le polemiche e causa inammissibilità è saltato il lodo Conte bis, quella modifica condivisa nella maggioranza che avrebbe previsto lo stop della prescrizione solo se condannati in primo grado. Questo molto probabilmente sarà inserito in un disegno di legge a parte che sarà discusso in consiglio dei ministri giovedì insieme alla riforma del processo penale.

Sullo sfondo c’è lo scontro dentro la maggioranza che vede i renziani schierati contro l’intervento del governo. Una situazione che, come evidenziato dal segretario Pd Nicola Zingaretti, per molti versi suona paradossale. Tra ieri e oggi l’ex premier e leader di Italia viva ha infatti più volte paventato la richiesta di sfiducia del ministro Bonafede. “Sfiduciare un ministro del governo di cui si fa parte è un teatrino insopportabile”, ha detto il leader dem. Nonostante ciò i renziani sono rimasti sulla loro posizione. Dal canto suo il Guardasigilli ha definito gli attacchi quotidiani di Renzi e suoi come tentativi di “molestare i cittadini” quando le priorità sono altre. Di fatto Pd, M5s e Leu si dimostrano compatti nel difendere la linea stabilita negli ultimi vertici di maggioranza, mentre i renziani insistono nel voler giocare il ruolo di chi sarebbe pronto da un momento all’altro a lasciare la coalizione. Quest’ultima strada appare comunque la meno probabile: Italia viva non ha nessun interesse ad andare al voto anticipato e i suoi alleati, ben consapevoli della situazione precaria, puntano a far rientrare lentamente lo scontro.