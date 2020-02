Elettra Lamborghini ha conquistato la scena sul palco dell‘Ariston mettendosi anche a “twerkare”, (ovvero agitare a ritmo di musica il lato B), mossa che l’ha resa celebre sui social, sulle note del suo brano in gara, “Musica“. Durante la sua esibizione, l’ereditiera è apparsa sciolta e scatenata ma poche ore prima di andare in scena la situazione era ben diversa, come lei stessa ha raccontato sui social. “Mi sto caga*** addosso, ieri ho provato fino alle 2 di notte”, ha detto infatti nel pomeriggio in alcune stories pubblicate su Instagram in cui ha condiviso tutta l’ansia della prima volta al Festival. “Ho mal di pancia, non riesco a calmarmi“, ha detto senza troppi pudori. Non solo, poi è entrata in una stanza dell’hotel dove alloggia a Sanremo e ha commentato: “Qua c’è proprio puzza di culo”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore