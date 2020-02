Attimi di apprensione al teatro Ariston di sanremo durante la diretta della seconda serata del Festival. All’una di notte circa, tra l’esibizione di Tiziano Ferro e quella di Junior Cally, uno spettatore seduto in galleria è stato colto da infarto. Subito il personale del 118 presente nel teatro è accorso a soccorrere l’uomo di 42 anni che prima è stato trasferito nell’infermeria del teatro dove gli è stato praticato un elettrocardiogramma e poi è stato portato d’urgenza con l’ambulanza in ospedale. Lì, è stato ricoverato in codice rosso per accertamenti.

A dare la notizia è Leggo, che ha raccolto anche la testimonianza di una persona tra il pubblico che ha assistito alla scena: “Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio“, ha racconta. Il tutto è avvenuto nel massimo riservo: gli spettatori a casa infatti, non si sono accorti di nulla e Amadeus non ha fatto alcun accenno a quanto accaduto nella galleria dell’Ariston.