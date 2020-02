“In questi giorni si stanno riprendendo i vitalizi che avevano tagliato. C’è una commissione che sta ricevendo 700 ricorsi di senatori che, poverini, rivogliono il vitalizio. E chi c’è a capo della commissione? Il senatore Caliendo, che, se quella commissione accoglie i ricorsi, avrà il vitalizio quando smetterà di fare il senatore”, così l’ex leader del Movimento 5 stelle in una diretta Facebook attacca i senatori che vogliono reintrodurre i vitalizi, aboliti proprio con una legge proposta dai 5 stelle. “È una persona totalmente in conflitto di interessi”, sottolinea il ministro degli Esteri riferendosi all’azzurro. Di Maio poi invita a scendere in piazza sabato 15 febbraio: “Sapevamo che il sistema voleva cancellare le nostre leggi ma allora c’è una sola risposta: il popolo italiano, che deve manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con questo atto di vitalizi. Io il 15 febbraio sarò con voi”. Tra le leggi citate nel video messaggio anche quella sulla prescrizione, proposta da Bonafede e ora in discussione all’interno dell’esecutivo e quella che ha introdotto il Reddito di cittadinanza.

