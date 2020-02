Rosario Fiorello irrompe in sala stampa e comincia a interagire con gli ospiti sul palco, in particolare con Sabrina Salerno. Tuttavia il vicedirettore di Rai1 (e suo ex autore) Claudio Fasulo lo richiama all’ordine: “Rosario, dovremmo iniziare la conferenza stampa”. Il conduttore e attore siciliano, però, continua col suo show e prende in giro Fasulo: “Eravate tutti in silenzio, ho riempito il buco. Se tu Fasùlo, Fàasulo o Fasulò avessi parlato, non avrei detto niente”.

