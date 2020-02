Un’atmosfera degna dell’ultimo dell’anno per le strade del Regno Unito, dove i sostenitori di Brexit hanno atteso l’ora “x” con un countdown e celebrato il “Leave” con tanto di fuochi artificiali e feste in piazza. Un’atmosfera euforica per i sudditi di Sua Maestà pronti, come ha dichiarato il primo ministro Boris Johnson, “a un nuovo inizio”.