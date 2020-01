“Cambiare il nome al Pd? Non so, so che serve una ripartenza nuova, un’identità precisa”. A dirlo Stefano Bonaccini, durante la conferenza stampa nel suo comitato elettorale dopo il voto che lo ha confermato presidente della Regione Emilia-Romagna. “Se oggi abbiniamo il nome del Pd, facciamo fatica a trovare le parole che lo connotino“, ha spiegato Bonaccini, aggiungendo: “Vedremo, discuteremo: quando capirò cosa si vuol fare, dirò la mia e darò il mio contributo. Serve qualcosa di nuovo che parta”.

