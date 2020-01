Alla fine l'attore non ci ha ripensato, così ha ultimato le ultime riprese proprio in questi giorni a Napoli, circondato dall'affetto dei colleghi che hanno organizzato una festa d'addio sul set

I fan di “Un posto al sole” hanno sperato fino all’ultimo che l’attore Davide Devenuto tornasse sui suoi passi. Ma così non è stato. Devenuto, infatti, ha terminato in queste ore le ultime riprese della soap, abbandonando di fatto il ruolo di Andrea, che lo ha accompagnato per 16 anni della sua carriera. Dal profilo Instagram del collega Patrizio Rispo, che interpreta Raffaele, si vedono le immagini della festa d’addio organizzata dalla produzione. “Vi ringrazio tutti. È stata un’esperienza meravigliosa! Sono emozioni gigantesche che rielaborerò nel corso del tempo”, sono le parole di Davide.

Poi Patrizio Rispo ha scritto alcune parole affettuose per salutare il collega: “Oggi è un giorno importante per lui e per noi. Tanti anni di lavoro insieme non si cancellano, anzi sono più indelebili che mai in questi momenti. In bocca al lupo amico mio”. Il personaggio di Andrea Pergolesi già da qualche settimana non compariva più nelle puntate, infatti gli sceneggiatori lo avevano ‘spedito’ a Londra affinché stesse vicino alla figlia Alice. In tutto questo la compagna Arianna era rimasta sola a gestire il bar. Ora è da capire, cosa accadrà proprio ad Arianna e in che modo Andrea dirà addio a tutti.

La decisione non arriva a sorpresa. Qualche settimana fa in una intervista al settimanale F, Davide devenuto aveva spiegato le ragioni del suo addio: “Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”.

E infine: “Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio. Ci ho investito tantissimo, per me è stata veramente una passione. Mi ero completamente identificato con Andrea, che tra l’altro ha esaltato certi lati del mio carattere. A volte ho pensato che insieme al copione mi avrebbero dovuto fornire uno psicologo”. Andrea Devenuto è legato sentimentalmente alla collega Serena Rossi, conosciuta sul set di “Un posto al sole”, dal 2008 e hanno un figlio: Diego.