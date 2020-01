La richiesta di M5s, Pd, Leu e Italia Viva è giunta dopo la posizione espressa da Gasparri, presidente della giunta per le Immunità, nella sua relazione. Per il senatore di Forza Italia il caso è del tutto simile a quello della nave Diciotti: per questo motivo, anche nella vicenda Gregoretti è giusto votare contro. Salvini attacca la volontà di rinviare il voto a dopo le Regionali: "Hanno paura di perdere la faccia, non hanno onore"

Dopo la presentazione della relazione di Maurizio Gasparri, che chiede di non dare il via libera al processo per Matteo Salvini, sul caso Gregoretti, i membri della Giunta del Senato che fanno parte della maggioranza di governo hanno chiesto rinvio del voto, previsto per il 20 gennaio, visto che Palazzo Madama sarà “chiuso” tra il 20 e il 26 gennaio per le Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. “Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità”, la riposta dell’ex ministro dell’Interno, riferita in particolare al M5s che ha chiesto di posticipare il voto insieme a Pd, Leu e Italia Viva.

La richiesta dei partiti di maggioranza è giunta dopo la posizione espressa da Gasparri, presidente della giunta per le Immunità, nella sua relazione. Secondo il senatore, il caso della nave Gregoretti è del tutto simile a quello della nave Diciotti, per cui la giunta negò l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Per questo motivo, anche nella vicenda Gregoretti è giusto votare contro.

Nella fattispecie, il senatore di Forza Italia ha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere, rispondendo così alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell’ex titolare del Viminale per il ritardato sbarco di 131 migranti l’estate scorsa. “Si tratta in tutta evidenza di fattispecie del tutto similari ed eventuali enfatizzazioni di aspetti secondari non mutano la realtà delle cose – ha detto Gasparri – Pertanto, per le ragioni esposte e in linea di continuità rispetto alle decisioni già assunte da questo organo in questa legislatura, si ritiene doveroso prospettare l’opportunità che la Giunta coerentemente proponga all’assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo”.

Per quanto riguarda la posizione del premier Conte sulla vicenda Gregoretti, a sentire Gasparri il silenzio del presidente del Consiglio ebbe comunque una valenza politica: “Quindi, a prescindere dalla configurabilità o meno di un concorso nel reato del presidente Conte, elemento sul quale la giunta non può, anzi non deve esprimersi – ha aggiunto il parlamentare berlusconiano – sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico governativo di quest’ultimo comprovato innanzitutto dall’assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte da lui operate”.