“Nessuna decisione politica, questo è un organo paragiurisdizionale e spero che valuti le cose sotto il profilo del diritto”. Così Maurizio Gasparri presidente della Commissione per le immunità del Senato riunita oggi per discutere del caso Salvini. “Oggi ci sarà la relazione del presidente Gasparri e se vengono evidenziati nuovi elementi bene ma da quello che abbiamo le fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti e non si vede l’azione collegiale del governo” ha aggiunto Elvira Lucia Evangelista dei 5 stelle

