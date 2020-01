Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare intorno alle 2.50 di mercoledì notte

Una bambina di 7 anni è morta in un incendio divampato questa notte nell’abitazione dove viveva con la famiglia a Servigliano, in provincia di Fermo, nelle Marche. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare intorno alle 2.50 di mercoledì notte: la madre si è svegliata a causa dell’odore acre del fumo ed è riuscita a portare in salvo il marito e la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere anche la maggiore ma non ci è riuscita.

Solo i vigili fuoco, intervenuti da Amandola e Fermo sono poi riusciti a raggiungere la bambina, ma ormai per lei non c’era più nulla da fare. La madre e la sorellina sono ricoverate al Pronto soccorso dell’ospedale di Fermo e sarebbero in buone condizioni. Si tratta di una famiglia dell’est Europa. L’allarme è scattato intorno alle 3: sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Montegiorgio, la Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano, il 118, e i vigili del fuoco di Amandola e Fermo, con due autopompe, un’autoscala e una Campagnola. È arrivato anche il magistrato.