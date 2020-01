Dopo il tentativo fallito ieri, durante il quale le forze dell’ordine lo avevano respinto, Juan Guaidò è riuscito a entrare in Parlamento insieme ai suoi sostenitori forzando l’ingresso sbarrato da un gruppo di agenti. L’oppositore di Nicolàs Maduro ha prima assunto la funzione di presidente dell’Assemblea venezuelana e poi ha giurato nuovamente come presidente ad interim. “In nome di coloro che non hanno voce, delle madri che piangono per i loro figli, dei maestri che lottano, delle infermiere, degli studenti, dei prigionieri politici, in nome del Venezuela, giuro di compiere i doveri di presidente incaricato e di trovare soluzioni alla crisi”, ha dichiarato Guaidò.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore