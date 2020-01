Domani, sabato 4 gennaio, il cantante Piero Pelù si unirà ai volontari di Legambiente per pulire la spiaggia della Feniglia di Orbetello, in provincia di Grosseto. La voce dei Litfiba ha lanciato l’appello con un video su Facebook: “Ci sarete ragazzacci? Abbiamo ricevuto tantissime adesioni, e per questo vi ringrazio. Salveremo quella spiaggia e quel mare, è solo l’inizio di un grande percorso per noi e per l’ambiente”

