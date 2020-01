Sono ripresi all’alba i lavori per abbattere gli alberi del campus Bassini del Politecnico di Milano. Il cantiere, dopo le proteste dei giorni scorsi, è stato protetto da un cordone delle forze dell’ordine. Al posto dell’area verde sorgerà un edificio che ospiterà il dipartimento di Chimica dell’Università. “Un vero e proprio blitz, con tanto di massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. È in questo modo – scrive in una nota il M5s – che si è scelto di mettere fine alla vicenda legata all’abbattimento degli alberi di via Bassini. Lasciando inascoltate le voci di chi, fra professori, studenti e cittadini, da tempo si batte per preservare uno degli ultimi polmoni verdi superstiti in città“.

Su numerosi profili Facebook degli ambientalisti che si oppongono al taglio, e in particolare sulla pagina ‘Salviamo il parco del Campus Bassini del Politecnico di Milano’ circolano diversi video relativi ai lavori di questa mattina. “Dal cantiere – scrive Arianna Arzellino, docente e tra i leader degli attivisti – fanno sapere che gli ordini sono di spostarne una ventina e di abbattere tutti gli altri” alberi, che in totale sono 57.