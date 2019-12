Il lago dei cigni, con la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, ballato sui gradini dell’Opéra. È l’originale protesta del corpo di ballo del celebre teatro di Parigi contro la riforma delle pensioni voluta dal primo ministro Édouard Philippe e dal presidente francese Emmanuel Macron. Alle loro spalle, gli striscioni con le scritte “la cultura è in pericolo” e “l’Opéra è in sciopero”. In tutta la Francia i cittadini stanno scendendo in piazza per la terza settimana consecutiva di proteste.

Video Twitter/Kantoglu