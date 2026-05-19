Storica esponente di Forza Italia, Ravetto era passata alla Lega nel 2020. Adesso arriva il divorzio con il Carroccio. E Vannacci ora può contare su 4 deputati

C’è un nuovo acquisto per il partito del generale Roberto Vannacci. E questa volta arriva addirittura direttamente dall’organigramma della Lega. La deputata Laura Ravetto, fino a oggi responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio, lascia infatti il partito di Matteo Salvini per approdare a Futuro nazionale. Ad annunciarlo è lo stesso Vannacci: “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale”, dice Vannacci aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverranno giovedì sera a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento Guerra e Pace.

“Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento – ricorda il leader di Futuro nazionale – e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019″. E conclude: “Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale”.

Dopo Edoardo Ziello e Rossano Sasso, la Lega perde un altro deputato e Vannacci potrà così contare su una truppa di 4 parlamentari a Montecitorio (compreso l’ex Fdi Emanuele Pozzolo). Ravetto, intanto si appresta a iniziare la nuova avventura. Eletta in Parlamento nel 2006 con Forza Italia, Ravetto per oltre un quindicennio è stata tra le protagoniste assolute del berlusconismo rampante: ha anche ricoperto nel 2010 il ruolo di sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. A novembre del 2020 però lascia Forza Italia per aderire alla Lega di Salvini. Proprio per essere stata una super berlusconiana, l’uscita di Ravetto provocò la sorpresa e la delusione del fondatore degli azzurri che, all’epoca, aveva ricordato ai suoi interlocutori che “chi ha lasciato Forza Italia non ha mai avuto fortuna altrove”.

E il nuovo “tradimento” non passa inosservato. Se, al momento, Salvini rimane in silenzio, arriva però l’intervento della vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone: “Quando si avvicinano le politiche e ci sono i listini bloccati le persone meno radicate sul territorio tendono a cambiare partito. È evidente che” Laura Ravetto “non avrà avuto determinate garanzie all’interno della Lega, mi pare fattuale”, ha dichiarato sarcasticamente la vicesegretaria del Carroccio a L’Aria che Tira su La 7. Una grana in più per il partito di Salvini che oltre ai sondaggi deve preoccuparsi anche dei cambi di casacca verso il suo ex vice Roberto Vannacci.