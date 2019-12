"Sono convinta di poter dare una mano a Lucia - ha spiegato Serena Grandi, all'anagrafe Serena Faggioli -, non è la prima volta che mi schiero in politica, mi candidai già vent’anni fa con Alessandra Mussolini"

Serena Grandi è pronta a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna nella lista civica della candidata della Lega, Lucia Borgonzoni. L’ufficialità sarebbe questione di ore: “Ci stiamo guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna”, ha confermato Borgonzoni spiegando che la lista”l’abbiamo voluta lasciare realmente civica e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste”. Nelle scorse settimane, l’attrice, che abita a Rimini, aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno alla Borgonzoni, lanciando un appello a Matteo Salvini per una sua possibile candidatura nelle sue liste: “Voterò per lei: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare. C’è un sacco di delinquenza e allora ho pensato a Salvini, e a ritrovare la nostra identità che non abbiamo più”.

“Sono convinta di poter dare una mano a Lucia – ha spiegato Serena Grandi, all’anagrafe Serena Faggioli -, non è la prima volta che mi schiero in politica, mi candidai già vent’anni fa con Alessandra Mussolini, dopo aver scritto il libro ‘L’amante del federale’. Borgonzoni mi convince, credo che le donne siano fortissime e d’ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le romagnole”. Se dovesse essere confermata la cosa, Serena Grandi sarà candidata nella lista Borgonzoni presidente della circoscrizione di Bologna, dove già figurano i nomi del figlio dell’ex campione del Bologna Giacomo Bulgarelli, Stefano, del consigliere comunale Giulio Venturi e dell’ingegnere dell’Anas Barbara Lodi.

