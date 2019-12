Serena Grandi è a processo per non aver pagato il conto di una notte trascorsa in un relais di Arezzo. L’attrice è accusata di aver trascorso una notte con il compagno Luca Iacomoni in un hotel di lusso a Santa Firmina e di essersi poi allontanata, l’indomani, senza pagare il conto di 741,59 euro. I fatti risalgono al 25 giugno del 2018: la Grandi, all’anagrafe Serena Faggioli, e il compagno sono stati denunciati dall’amministratrice della società che gestisce la struttura. Il processo, con l’accusa rappresentata dal pm Bernardo Albergotti, è iniziato con la richiesta di costituzione di parte civile da parte dell’amministratrice della società che gestisce il resort, ed è stato poi aggiornato al 25 giugno 2020 per ascoltare i testimoni e per la sentenza.

