Serena Grandi sogna una discesa in campo e lancia un appello a Matteo Salvini. L’attrice, volto della commedia sexy degli anni ottanta e novanta, non nasconde le sue simpatie per il partito leghista: “Entrare in politica? Perché no. Sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini. Vorrei occuparmi di politiche sociali, soprattutto in difesa delle donne”, ha dichiarato all’Adnkronos Serena Faggioli, vero nome della pin up che ha fatto innamorare i maschi italiani.

Oggi la Grandi ha 61 anni è spesso in tv nel ruolo di opinionista in Rai e a Mediaset, proprio su Canale 5 nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip mentre quattro anni prima, nel 2013, era tornata alla ribalta grazie a un ruolo nel film “La grande bellezza“, pellicola di Paolo Sorrentino che si è aggiudicata il premio Oscar.

“Purtroppo l’Italia non ha soldi per il cinema e il teatro. Sono molto fiera di Preludio, un cortometraggio contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini. Inoltre sto allestendo un blog che si chiama ‘Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi’ che tratta argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne. Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali”, ha aggiunto l’attrice che si è anche espressa sulle prossima elezioni regionali in Emilia Romagna, è nata a Bologna ma residente a Rimini.

Il prossimo 26 gennaio la Grandi sosterrà la candidata della Lega Lucia Borgonzoni: “Credo nella Borgonzoni, credo nelle donne. Secondo me ce la faremo mentre Bonaccini no. Con l’attuale amministrazione le cose non vanno assolutamente bene, c’è bisogno di un cambiamento”, ha aggiunto in attesa di una risposta dal leader della Lega Matteo Salvini.