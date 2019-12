“Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla nostra famiglia alla vostra“. È questo il messaggio di auguri che il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno inviato a familiari, amici e colleghi con una foto, in bianco e nero, in cui campeggia “baby Archie“, il figlio primogenito della coppia di sette mesi che gattona verso l’obiettivo, con i genitori sorridenti sullo sfondo ai lati di un albero di Natale. A far discutere, non è l’ennesimo strappo al protocollo della coppia bensì il fatto che l’invio della loro cartolina di auguri è stato proprio pochi minuti dopo la diffusione di un’immagine della regina Elisabetta II durante il suo tradizionale discorso natalizio: sulla scrivania della sovrana si vedono diverse fotografie di membri della famiglia reale incorniciate e spicca l’assenza di tra queste di Harry e Meghan.

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno preso un periodo di riposo dai loro impegni reali per trascorrere del tempo in Canada con il figlio nato scorso maggio. Nei mesi scorsi il principe Harry ha attaccato duramente, anche attraverso azioni legali, i tabloid britannici per l’attenzione ossessiva e persecutoria riservata alla moglie Meghan, paragonandola a quella che fu condotta contro la madre Diana.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 dicembre 2019