“Il voto che è stato espresso in Parlamento era condizionato dal contesto e dal timore dell’9mpopolarità. Ma esistono provvedimenti che meritano di essere combattuti anche a rischio di apparire impopolari”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, a margine della conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Einaudi, per annunciare il raggiungimento delle firme necessarie per il referendum sul taglio dei parlamentari. Insieme a Cangini hanno dato la loro adesione altri 63 senatori, provenienti principalmente da Forza Italia (41). Sette i senatori del Pd, tre dei 5 stelle, due di Italia Viva e due della Lega, mentre nove appartengono al gruppo Misto.

