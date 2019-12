Non solo le sardine hanno riempito piazza San Giovanni a Roma. Ma in contemporanea alla maxi manifestazione capitolina ci sono stati flash mob in 9 città italiane e 24 città straniere, tra cui Parigi, Berlino, Londra, Bruxelles e New York.

Nella capitale francese si sono radunate circa 200 persone nella piazza del Trocadero, vicino alla Torre Eiffel. Nel cosiddetto “Parvis des Droits de l’Homme” – il piazzale dei Diritti Umani’- sono state intonate le canzoni ormai entrate a far parte del repertorio delle sardine, da ‘Com’è profondo il marè di Lucio Dalla a ‘La Libertà’ di Giorgio Gaber e ‘People have the power’ di Patti Smith. Canti e balli interrotti da brevi di discorsi contro il modo di fare politica di Matteo Salvini e letture della Costituzione italiana. La piazza è avvolta da un inconsueto quanto inatteso sole invernale, piuttosto raro nella capitale francese anche questo fine settimana, in preda ai disagi per lo sciopero dei trasporti contro la riforma pensionistica del presidente Emmanuel Macron.

Il movimento è sceso in piazza anche a Bruxelles. Alcune centinaia le persone che hanno risposto alla chiamata degli organizzatori, e che si sono radunate in una delle piazze del centro della città, place de l’Albertine, portando in giro gli ormai famosi cartelloni che raffigurano i piccoli pesci. Le sardine non sono alla loro prima apparizione in Belgio: si erano già riunite ad Anversa ad inizio dicembre in occasione della partecipazione di Matteo Salvini ad una manifestazione organizzata dal gruppo politico europeo Identità e Democrazia, di cui fanno parte anche i fiamminghi di Vlaams Belang.