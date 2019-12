“Tutti i voli di Stato erano utilizzati in giornate in cui c’erano presenze istituzionali”. A margine dell’inaugurazione della sede regionale della Lega a Catanzaro, si difende così il senatore Matteo Salvini in merito all’inchiesta per abuso d’ufficio che lo vede indagato, davanti al Tribunale dei ministri, per l’utilizzo dell’aereo istituzionale per motivi privati o di partito. Tra i voli contestati ci sono pure quelli del 10 maggio quando da Platì con un elicottero raggiunse Catanzaro per un comizio in piazza a Catanzaro. Era un comizio elettorale in vista delle europee di fine maggio. Sul punto, il leader della Lega risponde: “Il ministro dell’Interno ha diritto di prendere l’aereo della polizia se prima di tornare a Roma deve passare da Catanzaro”. E sull’eventualità di essere processato? “Non vedo l’ora di andare nei tribunali. L’unica cosa che mi dispiace è che si spendano migliaia di euro per processare Matteo Salvini”

