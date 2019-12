L’ex vicepremier ed ex titolare del Viminale è stato iscritto per abuso d’ufficio dopo la trasmissione di atti da parte della Corte dei conti che aveva rilevato profili illegittimi

“Leggo che sono inquisito. Ma tutti i miei voli di Stato erano per motivi di Stato, da ministro del’Interno, per inaugurare caserme. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri“. Matteo Salvini, commenta così l’inchiesta della Procura di Roma riportata oggi dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera. L’ex vicepremier ed ex titolare del Viminale è stato iscritto per abuso d’ufficio dopo la trasmissione di atti da parte della Corte dei conti. Leggi Anche Salvini è nei guai: indagato per i voli sugli aerei di Stato

L’accusa si riferisce a 35 voli di Stato già considerati illegittimi dai giudici tributari che archiviarono il fascicolo trasmettendo però la documentazione alla procura di Roma. I giudici non riscontrarono un danno erariale. La Corte dei conti si interessò della vicenda dopo un’inchiesta di Repubblica sugli abbinamenti di molti appuntamenti istituzionali di Salvini in giro per l’Italia con comizi o altre manifestazioni di partito nella stessa zona. Trasferte eseguite a bordo di aerei in dotazione alla polizia o ai vigili del fuoco. Voli di Stato, Salvini: “Utilizzati per motivi istituzionali, non per vacanze Immunità? Non vedo l’ora di andare nei tribunali”

L’uso di quei velivoli venne ritenuto illegittimo dai giudici contabili perché i mezzi della polizia e dei pompieri sono riservati allo svolgimento di compiti istituzionali o di addestramento e non ai cosiddetti voli di Stato, per cui vige un’altra normativa. Del caso si dovrà occupare comunque il Tribunale dei ministri competente a indagare su eventuali reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali. È a questo organo che spetta il compito di acquisire documentazione e atti, per poi decidere se archiviare o procedere. Leggi Anche Matteo Salvini, la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato: “Illegittimi ma non c’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma

I voli di Stato sono disciplinati dal decreto legislativo n. 98 del 6 luglio 2011: all’articolo 3 viene prescritto che siano limitati al presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, al presidente del Consiglio e al presidente della Corte costituzionale. Le cinque massime cariche dello Stato. Il comma 2 ammette “eccezioni”, che però devono essere “specificamente autorizzate”.