La Prima della Scala 2019 con la Tosca di Giacomo Puccini è stata un grande successo – sedici minuti di applausi in teatro e record di spettatori in diretta tv – ma la tensione ha giocato un brutto scherzo alla soprano Anna Netrebko, interprete proprio di Tosca, che al termine del secondo atto ha sbagliato battuta commettendo una gaffe che non è sfuggita al pubblico.

Era il momento in cui Tosca si trova nel palazzo del malvagio barone Scarpia e ha intenzione di concedersi al capo delle guardie papali pur di salvare dal patibolo il suo amante, il pittore Mario Cavaradossi, tuttavia intuisce (a ragione) che possa essere una trappola e quindi dice: “Chi m’assicura?” (che se io mi concederò Mario sarà salvato?). Poi Tosca, ancora incerta, fa un’altra richiesta: “Voglio avvertirlo io stessa”. Ecco, l’errore è arrivato proprio subito dopo gli applausi per il “Vissi d’arte”: Anna Netrebko ha un attimo di defaillance e ripete la stessa battuta già detta poco prima, “Chi m’assicura?”. E la diretta tv non perdona: dalle immagini andate in onda su Rai 1 vede che, appena si rende conto dell’errore, la soprano stringe le labbra e fa una smorfia.

L’errore mette in difficoltà anche il baritono Luca Salsi che ha un attimo di smarrimento ma si riprende subito e con prontezza ripete la sua battuta e poi passa direttamente a quella giusta. Come si suol dire, “the show must go on”, “lo spettacolo deve continuare”. Il tutto è durato 15 secondi e se è sfuggito ai loggionisti, non è passato inosservato certo inosservato sui social dove in molti hanno commentato ironicamente la gaffe di Tosca.

