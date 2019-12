I renziani vanno allo scontro: annunciati sub emendamenti per eliminare del tutto la plastic tax e rivedere la tassazione delle auto aziendali. A Palazzo Chigi iniziato l'incontro con il premier Conte. Renzi: "Tasse che funzionano mediaticamente, ma sono un autogol". Altro nodo: l'imposta sugli immobili della Chiesa. L'agenzia Fitch: "I negoziati sulla manovra hanno messo in evidenza le tensioni politiche"

A tre mesi esatti dal giuramento, la maggioranza di governo si siede al tavolo per evitare lo scontro totale. Succede dopo che i renziani si sono messi di nuovo di traverso sulla manovra. Italia Viva, annunciato l’arrivo di sub emendamenti per eliminare del tutto la plastic tax e la tassazione delle auto aziendali, ha posto il tema anche nel corso delle riunioni in Senato, fino ad abbandonare i lavori. I renziani hanno poi deciso di tornare al tavolo ottenendo un incontro con il governo. A Palazzo Chigi poco prima delle ore 18 è iniziato il vertice di maggioranza: con il premier Giuseppe Conte sono presenti il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, rientrato da Bruxelles, i ministri Teresa Bellanova e Roberto Speranza, i viceministri Antonio Misiani e Laura Castelli, il vicecapogruppo di Iv Luigi Marattin e il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. C’è da affrontare lo scontro sulla plastica, ma anche tutte le altre polemiche emerse nei giorni scorsi. Tanto che nel suo Global Economic Outlook l’agenzia di rating Fitch si dice preoccupata per il clima di incertezza politica che persiste in Italia.

“Le tasse contro la plastica e lo zucchero ‘funzionano’ mediaticamente per i populisti. Ma sono un autogol per le aziende del settore. Se vuoi ridurre la plastica, incentiva la trasformazione ecologica. Se vuoi cambiare stili di vita, investi sull’educazione. Ma aumentare le tasse serve a far cassa. E fa licenziare 5.000 persone. Ecco perché Italia Viva combatte contro l’aumento di queste tasse”, scrive su Facebook Matteo Renzi, mentre sta per iniziare il vertice a Palazzo Chigi. Nel frattempo scoppia un altro caso nella maggioranza. Il senatore M5s Elio Lannutti su Twitter annuncia che Italia Viva e Pd “hanno posto il veto all’emendamento per far pagare 5 miliardi di Imu alla Chiesa“. La norma Cinquestelle prevede che la Chiesa cattolica versi gli arretrati per l’Ici non pagata tra il 2006 e il 2011, come da sentenza della Corte di Giustizia europea .

Mercoledì l’esecutivo aveva presentato un unico emendamento alla manovra che comprendeva tra il resto anche il dimezzamento della plastic tax e la revisione della tassa sulle auto aziendali che scatterà solo dall’1 luglio 2020. Modifiche che evidentemente non sono bastate ai renziani. Oltre al sub emendamento che mira ad abrogare la sugar tax, Italia viva ha puntato i piedi ancora una volta sull’imposta che mira a ridurre l’uso della plastica. “Maggioranza in fibrillazione? No, siamo in dirittura finale, ci sono tanti emendamenti su cui dobbiamo trovare un’intesa perché ovviamente ci sono diverse sensibilità”, ha detto il premier Conte a margine di un’iniziativa a Roma, prima che Italia Viva facesse esplodere il caso a Palazzo Madama. “Come sempre opereremo una sintesi, che non sarà per favorire una singola forza politica rispetto alle altre ma per favorire l’interesse degli italiani”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

LE ALTRE POLEMICHE DEI RENZIANI

La guerra di Italia Viva all’imposta green voluta dal governo parte da lontano: l’offensiva di Matteo Renzi era cominciata a inizio novembre, quando si era allineato all’opposizione nel criticare la prima versione della plastic tax, poi rivista dalla maggioranza. Ma le polemiche di Italia Viva non sono mancate anche su altri temi, diventando sempre più nevrotiche man mano che la manovra è entrata nel vivo: prima un passo falso sull’equiparazione delle fondazioni ai partiti, con annesso botta e risposta tra Renzi e il Pd, ha fatto tornare in commissione il decreto fiscale che ora attende di passare con la fiducia alla Camera. Poi Italia Viva si è messa di traverso anche sul carcere per i grandi evasori. Infine, c’è la battaglia sulla prescrizione: i renziani, con in testa Maria Elena Boschi, hanno partecipato alla maratona oratoria delle Camere penali davanti alla corte di Cassazione contro lo stop dopo il primo grado inserito nella riforma Bonafede.

FITCH: “TENSIONI SULLA MANOVRA”

“I negoziati sulla legge di bilancio del 2020 hanno messo in evidenza le tensioni politiche tra il M5s e il Pd. Le complesse relazioni tra le due formazioni rappresentano un rischio per la durata dell’esecutivo per l’intera legislatura”. È quanto mette nero su bianco l’agenzia di rating Fitch nel suo rapporto sull’Italia. L’agenzia ricorda quindi le elezioni regionali all’inizio del prossimo anno che “saranno un test per la stabilità della coalizione di governo”. Nel rapporto si sottolinea comunque come “la migliore performance dell’economia nel terzo trimestre del 2019 significa come quest’anno è probabile si chiuda con un +0,2% piuttosto che a zero”. Le previsioni per il 2020 e il 2021 restano +0,4% e +0,6%.

GLI ALTRI SUB EMENDAMENTI

Italia Viva ha appunto presentato delle proposte per togliere completamente dalla manovra sia plastic e sugar tax, ma anche per cancellare la misura relativa alle tasse sulle auto aziendali, nonostante anche quest’ultima fosse già stata ridotta dall’emendamento del governo. Il M5s invece ha presentato un sub-emendamento alla legge di bilancio per equiparare gli stipendi dei Vigili del Fuoco a quelli delle forze dell’ordine. “Si tratta di 75 milioni di euro per il 2020, di 155 milioni per il 2021, di 155 milioni per il 2022 e di 200 milioni a decorrere dal 2023”, ha spiegato il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia.

La maggioranza è al lavoro anche su altre modifiche: finalizzare più risorse al contrasto del dissesto idrogeologico, aumentare i fondi per la non autosufficienza (di almeno 20 milioni) e arrivare a finanziare 1.500 borse in più per gli specializzandi di medicina. Tra i capitoli esaminati nel pomeriggio anche quello degli enti locali, con l’obiettivo di rendere triennali i 100 milioni in più in arrivo per il 2020. In arrivo anche la proroga per la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione.