Per evitare che Genova resti isolata, entro le 12 di martedì sarà riaperta parzialmente l’autostrada A26, tra l’allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone. Uno scambio di carreggiata consentirà il transito su una corsia per ogni senso di marcia. La decisione, comunicata in mattinata da Autostrade, permetterà comunque di svolgere le verifiche tecniche sui viadotti Fado e Pecetti ritenuti ammalorati e non sicuri dalla procura di Genova che ieri ha imposto al concessionario la chiusura di 30 chilometri di autostrada. Resta da vedere se sarà sufficiente per garantire l’operatività del porto. Leggi Anche A26, la procura di Genova impone la chiusura ad Autostrade: verifiche su due ponti. “Viadotti Pecetti e Fado sono a rischio”

“E’ come se fossimo in tempo di guerra, siamo a Stalingrado, non possiamo reggere la situazione oltre una settimana, non la può reggere il Paese”, aveva commentato il presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti al termine del vertice convocato di prima mattina in Prefettura. “Ci aspettiamo di avere notizie dal governo nelle prossime ore con interventi di emergenza, utilizzando ad esempio il genio militare. Non possiamo reggere questa situazione oltre una settimana”. Liguria, Toti: “Siamo in guerra, così non duriamo più di una settimana. Colpe del Ministero o di Aspi? Si è parlato tanto e fatto pochissimo”

Alle 10.30 è convocata una seduta di Giunta straordinaria per fare il punto. Le prime misure già predisposte e prevedono separazione del traffico merci da quello privato lungo sulla strada Guido Rossa e su lungomare Canepa, da e per il porto di Genova.

Il sindaco Marco Bucci, anche lui presente al vertice in Prefettura, ha auspicato la gratuità totale del trasporto pubblico a Genova e dei pedaggi autostradali di collegamento al capoluogo ligure. Il sindaco ha anche chiesto a Trenitalia un potenziamento del servizio, che sarà attuato anche sui mezzi pubblici cittadini: “Chiedo ai genovesi di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico. Ci aspettiamo un’emergenza per il traffico in città, metteremo in campo misure alternative che varieranno in base alle risposte che avremo. Separeremo il traffico merci da quello privato lungo la strada Guido Rossa e lungomare Canepa, zona portuale, con una corsia riservata ai mezzi merci per senso di marcia, una per le automobili, perché non possiamo fermare il porto”.