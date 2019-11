“Con la A6 chiusa, la A26 chiusa, le limitazioni alla A7 e i problemi sulle state statali dovute a frane a allagamenti, la Liguria è isolata, siamo in emergenza” Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, nella conferenza stampa indetta con il sindaco Marco Bucci al termine del vertice in Prefettura dopo la chiusura della A26: “Siamo tornati ai collegamenti degli anni 30, in queste condizioni non resistiamo più di una settimana, siamo in guerra, siamo a Stalingrado”.

“Chiedo a tutti i cittadini genovesi di utilizzare il trasporto pubblico, cercheremo di ottenere agevolazioni per autobus, metropolitana e treni – ha aggiunto Bucci – Dobbiamo impegnarci tutti, ci rimboccheremo le maniche e supereremo anche questa emergenza, le misure sulla circolazione potranno cambiare di giorno in giorno a seconda del traffico“.