Hanno bloccato le vie d’accesso al centro della città, quindi hanno sfondato le vetrine di una banca per entrare in possesso di alcune cassette di sicurezza. Un colpo da ‘film’ quello eseguito nella notte tra giovedì e venerdì ad Aversa, in provincia di Caserta, da un gruppo di malviventi per rapinare la filiale di Unicredit in piazza Vittorio Emanuele.

Alle prime luci dell’alba la banda ha bloccato l’accesso al centro della città con due camion ed un’auto per sfondare, indisturbati, le vetrine della filiale. I forti rumori hanno svegliato i residenti ma quando sono arrivate le forze dell’ordine i malviventi, grazie ai mezzi che hanno bloccato la strada, sono riusciti a dileguarsi. Ancora da quantificare il bottino portato via, di certo la filiale ha subito ingenti danni.

In provincia di Napoli, nei giorni scorsi, si erano registrati assalti a banche con modalità simili. Carabinieri e polizia stanno cercando di comprendere se dietro la serie di raid sia opera di un solo gruppo di banditi.