Marcia indietro sulla stretta ai requisiti necessari per accedere alla flat tax al 15% con redditi sotto i 65mila euro. E anche sull'imposta ipotecaria e catastale versata da chi compra la prima casa: resterà a 50 euro. Salta, poi, l'obbligo di pagare con carta o bancomat per poter detrarre le spese sanitarie dall'Irpef

E’ finito alle 18:30, dopo circa due ore, il vertice di maggioranza sulla manovra presieduto dal premier Giuseppe Conte affiancato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Mettiamo l’Italia in carreggiata per la crescita” e “ci guadagna tutto il Paese, se ci perde qualcuno sono gli evasori”, ha detto Gualtieri durante la registrazione di Porta a Porta, anticipando anche che “chiusa la manovra intendiamo aprire dei grandi cantieri di riforma” compresa quella ”organica del fisco”. Ma la partita della legge di Bilancio non è chiusa: gli alleati di governo – Luigi Di Maio per il M5s, Dario Franceschini per il Pd, Roberto Speranza e Loredana De Petris per Leu, Teresa Bellanova e il vicecapogruppo Luigi Marattin per Italia viva – si sono nuovamente riuniti poco dopo le 19. Perché resta sul tavolo il nodo, sollevato da Luigi Di Maio, dei fondi per Radio Radicale.

In compenso si è trovata la quadra sulla flat tax al 15% per le partite Iva con redditi fino a 65mila euro: saltano i paletti sui costi massimi che possono sostenere per beni strumentali. Il piano originario prevedeva una stretta sui requisiti d’accesso e il ritorno al sistema analitico di determinazione dell’imponibile: su questo punto già martedì si era deciso di confermare il regime forfettario.

Durante il vertice la maggioranza ha concordato anche di eliminare alcuni aggravi che sarebbero stati male accolti dall’elettorato. Salta ad esempio l’aumento da 50 a 150 euro dell’imposta ipotecaria e catastale per chi compra la prima casa, che era previsto dal Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. E salta anche l’obbligo di pagare con carta o bancomat per poter detrarre le spese sanitarie dall’Irpef. Per le altre detrazioni al 19% però sarà necessario certificare le spese con pagamenti tracciabili. Leggi Anche Manovra, Costa: “C’è accordo per escludere da plastic tax ciò che è riciclabile”. Tassa sul fumo anche per cartine e filtri

Era stato il premier, partecipando all’assemblea dell’Ance, ad anticipare la marcia indietro sulle tasse sulla casa: “Diversamente da quanto anticipato negli scorsi giorni dagli organi di stampa, non sarà introdotto alcun aumento dell’imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro sull’acquisto della ‘prima casa‘”. L’aumento dell’imposta da 50 a 150 euro in realtà era previsto nero su bianco dal Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. “Anche oggi una tassa in meno, dopo aver lasciato la cedolare secca sugli affitti al 10%, un risultato messo a segno durante il vertice di ieri”, rivendicano fonti di governo. “In questa manovra ci saranno meno tasse, meno burocrazia e meno evasione fiscale. Il Paese riparte con più soldi per famiglie, lavoratori e imprese”, scrive su Twitter Conte. Leggi Anche Manovra, c’è la bozza dopo il vertice a Chigi: “Piena intesa. Trovate risorse per mantenere al 10% la cedolare secca su affitti concordati”

Su Radio radicale invece l’accordo è tutto da trovare. Nella bozza della legge di Bilancio è spuntato un finanziamento di 8 milioni di euro per tre anni all’emittente e il M5s, con Di Maio in testa, vuole che venga bloccato. “Quei soldi diamoli ai terremotati”, ha detto il ministro degli Esteri parlando con i cronisti in Senato. Poco dopo sul Blog delle Stelle è partita la campagna: “Diteci voi come utilizzereste quei fondi”. Sul tema gli alleati di governo del Pd pensano il contrario: “Radio Radicale è viva”, ha replicato su Twitter il capogruppo Andrea Marcucci. “Il M5s, che voleva chiuderla, ha già perso. Il ministro Di Maio se ne faccia una ragione”.