Sulla legge di bilancio “dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c’è ancora l’accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla in Parlamento”. A dirlo Luigi Di Maio parlando con i cronisti in Senato, che poi rilancia il tema dei fondi a Radio Radicale: “Ci sono di nuovo otto milioni di euro l’anno per tre anni per Radio Radicale, che ha già ricevuto milioni di contributi dallo Stato. Quegli otto milioni diamoli ai terremotati”, ha concluso.